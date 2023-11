‫ السيد القصير يبحث مع وزير المصايد السمكية الغينى تعزيز التعاون

وعرض القصير ما توصلت اليه مصر من نجاحات وترتيب عالمي وإقليمي في الإستزراع السمكي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك وذلك من خلال التدريب ورفع قدرات العاملين والامور التقنية المتعلقة بالمعامل وتعبئة المنتجات وتغليفها، ويمكن للجانب المصري تقديم الدعم الفني اللازم للاشقاء في غينيا مع تحسين سلاسل القيمة لهذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لما تتمتع به غينيا الاستوائية من موقع علي المحيط الأطلسي.

