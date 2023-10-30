“القومي للحوكمة” يختتم برنامج 'تدريب المدربين' لأعضاء هيئة تدريس وقيادات جامعة كفر الشيخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ البرنامج التدريبي"تدريب المدربين" والذي تم تنفيذه في إطار التعاون المشترك بين المعهد وجامعة كفر الشيخ لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وخلال حفل الختام، استعرضت د.

وسلطت شريف الضوء على المبادرات التي يقوم بها المعهد ومنها مبادرة"كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتم من خلالها تدريب 3300 شاب وشابة من سن 18 إلى 35 عام ليكونوا مدربين معتمدين في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، لافتة إلى مبادرة"العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى... headtopics.com

وقامت د. شريفة شريف بتوزيع شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي على 25 متدرب من السادة أعضاء هيئة تدريس وقيادات جامعة كفر الشيخ. ومن جانبها، أوضحت د.

دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بمراكز شباب كفر الشيخ.. صورتتجدد تدريبات دورة 'إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية'، لأعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة والجوالات المقامة في الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر 2023 بنادي كفر الشيخ الرياضي اقرأ أكثر ⮕

أعضاء هيئة تدريس جامعة كولومبيا الأمريكية يدعمون طلابهم المؤيدين لفلسطين وينددون بالإحتلالوقع بضع عشرات من أعضاء هيئة التدريس من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك وكلية بارنارد على رسالة مفتوحة لدعم طلابهم الذين يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين. اقرأ أكثر ⮕

3 مراكز للتخاطب بكفر الشيخ تقدم خدماتها بالمجان لأطفال قادرون باختلافأعلنت مديرية الشباب والرياضة عن تخصيص 3 مراكز التخاطب وتنمية المهارات بمراكز شباب 'كفر الشيخ، قبريط، سيدى سالم' بمحافظة كفر الشيخ.. اقرأ أكثر ⮕

وزير التعليم يناقش رسالة دكتوراه في جامعة كفر الشيخاستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي،.رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة ل اقرأ أكثر ⮕

جولة لوزير التعليم بمدارس كفر الشيخ وافتتاح المدرسة الرسمية الدوليةفي إطار زيارته لمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من المدارس وافتتحا المدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة. اقرأ أكثر ⮕

أول سيدة تتقلد المنصب| أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: المرأة تعيش عصرًا ذهبيًّا في عهد السيسي| حوارأكدت الدكتورة أماني شاكر، أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصراً ذهبياً غير مسبوق من قبل. اقرأ أكثر ⮕