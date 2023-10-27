“الدفاع عن استقلال الصحافة” تطالب وسائل الإعلام بوصف اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ 'غزو غزة'

دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية، لوصف ما يحدث من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأشقاء الفلسطينيين، بأنه"عدوان"، وما قامت به اليوم من اعتداء على شمال غزة، بأنه"غزو" وليس اجتياحًا، أو هجومًا، كما تصفه وسائل الإعلام حاليًا.

أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن هدف قوات الاحتلال الصهيونى، من الاعتداء على غزة، والذى بدأته اليوم، برًا وبحرًا وجوًا، هو غزو شمال غزة، واعتبارها جزءًا استيطانيًا جديدًا للكيان الصهيوني، وليس اجتياحًا كما تصفه وسائل الإعلام.

دعا"العدل" وسائل الإعلام لتوصيف الأحداث بوصفها الصحيح؛ لأن ممارسات قوات الاحتلال الصهيونى، فاقت الحد، وتعدت كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الزعيم يسيطر }بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 1 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

استقلال الصحافة تطالب وسائل الإعلام بوصف هجوم الاحتلال الإسرائيلي بغزة بـ الغزوتدعو لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام على اختلاف وسائلها، ما بين مقروءة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. إعلام فلسطيني: تكثيف إطلاق القنابل المضيئة بالشيخ رضوانأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن الإعلام الفلسطيني، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق القنابل المُضيئة بشكل مُكثف في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش يدين جرائم إسرائيل فى غزة ويرفض الإخلاء القسرى للفلسطينيين.. أنطونيو ينعى موظفى الأمم المتحدة ويندد بالهجمات على المستشفيات والمخيمات.. ومنسق السلام يشيد بجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية (إنفوجراف)منذ اللحظة الأولي من التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نددت منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕

التعاون الإسلامي والمفوض الأوروبي لدى السعودية يبحثان اعتداءات إسرائيل على غزةالقضية الفلسطينية واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام فلسطينية: غارات مكثفة لطائرات الاحتلال على شمال غرب قطاع غزةقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن هناك غارات مكثفة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عمرو موسى يدعو أنصار السلام فى إسرائيل ليعبروا عن معارضتهم لسياسات حكومتهم ضد الفلسطينيين ويؤكد: التهجير القسرى أصبح أمرا مفضوحا.. ولابد من الطرق على الحديد وهو ساخن لفتح أفق سياسى لتسوية القضية الفلسطينيةوسط حالة من الازدواجية التى يمارسها الإعلام الغربى حول الحرب الغاشمة التى يمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاغ غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر 7000 شهيد حتى الآن اقرأ أكثر ⮕