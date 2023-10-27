“الدفاع عن استقلال الصحافة” تطالب وسائل الإعلام بوصف اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ 'غزو غزة'

دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية، لوصف ما يحدث من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأشقاء الفلسطينيين، بأنه"عدوان"، وما قامت به اليوم من اعتداء على شمال غزة، بأنه"غزو" وليس اجتياحًا، أو هجومًا، كما تصفه وسائل الإعلام حاليًا.
أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن هدف قوات الاحتلال الصهيونى، من الاعتداء على غزة، والذى بدأته اليوم، برًا وبحرًا وجوًا، هو غزو شمال غزة، واعتبارها جزءًا استيطانيًا جديدًا للكيان الصهيوني، وليس اجتياحًا كما تصفه وسائل الإعلام.
دعا"العدل" وسائل الإعلام لتوصيف الأحداث بوصفها الصحيح؛ لأن ممارسات قوات الاحتلال الصهيونى، فاقت الحد، وتعدت كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com
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القاهرة الإخبارية.. إعلام فلسطيني: تكثيف إطلاق القنابل المضيئة بالشيخ رضوانأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن الإعلام الفلسطيني، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق القنابل المُضيئة بشكل مُكثف في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. اقرأ أكثر ⮕