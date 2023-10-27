Respect Celtic Fans.. جماهير سلتيك تتحدى أوروبا وتجسد ملحمة تاريخية لدعم غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي، دعمهما للقضية الفلسطينية مع كل تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لتستمر في إبهار العالم بالتضامن مع فلسطين منذ قديم الأزل إلى الفترة الحالية، التي بدأت منذ عملية طوفان الأقصى وحتى استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأبرياء المدنيين من أطفال ونساء ورجال وشيوخ.
وهتفت جماهير سلتيك قائلة: «لن تسير وحيدًا أبدًا»، وصنعت «تيفو» للعلم الفلسطيني، لتستمر مدرجات سلتيك في التضامن مع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، حينما رفعت جماهير سلتيك في مباراة فريقها أمام كيلمارنوك وهارتس في الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الإسكتلندي، أعلام فلسطين ولافتات: «الحرية لفلسطين»، و«النصر للمقاومة» وذلك من جانب رابطة مشجعي النادي «جرين بريجاد»، التي تعني اللواء الأخضر، لتصدر بيانًا ردًا على تبرؤ النادي من تصرفات الجماهير تدعو من...
تاريخ طويل من دعم فلسطينوتعتبر جماهير سلتيك أكثر أندية أوروبا الداعمة للقضية الفلسطينية في الفترة الحالية، وذلك امتدادًا لتاريخها الطويل في دعم القضايا الإنسانية، حيث ناصرت جماهير سلتيك فلسطين خلال مواجهة هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا عام 2016، ليحقق الاتحاد الأوروبي وقتها في الواقعة ويغرم بطل إسكتلندا 10 آلاف يورو. headtopics.com
ومنعت قوات الشرطة الإسكتلندية، جماهير سلتيك من الدخول إلى ملعب اللقاء قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بأعلام فلسطين، بعد قرار يويفا بمنع رفع اللافتات السياسية داخل المدرجات في مباريات دوري أبطال أوروبا، لتقرر جماهير سيلتك دعم الشعب الفلسطيني في صراعه الأخير ضد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال بناء المدرج كامل بعلم فلسطين، حيث قامت الجماهير بارتداء ملابس ملونة وشكلوا بها العلم وهم بالمدرجات بزاوية مميزة بالملعب.
أما صحيفة «ديلي ميل» قالت: «يتحدى أنصار سلتيك، النادي مرة أخرى من خلال عرض الأعلام الفلسطينية خلال مباراة دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد لترك العمالقة الإسكتلنديين عرضة لخطر غرامة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم». headtopics.com