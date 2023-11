‏حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري. وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: لبنان.. حزب الله يستهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعيةأعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة........

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: حزب الله: مقتل وإصابة 120 إسرائيلياً وتدمير 9 دبابات في عملياتناحزب الله مقتل وإصابة 120 إسرائيليا وتدمير 9 دبابات في عملياتنا | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: حزب الله: مقتل وإصابة 120 إسرائيلياً وتدمير 9 دبابات في عملياتناحزب الله مقتل وإصابة 120 إسرائيليا وتدمير 9 دبابات في عملياتنا | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: حزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانيةحزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر باستهداف موقعهما من قبل حزب الله اللبنانيمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر باستهداف موقعهما من قبل حزب الله اللبناني

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير العمل اللبناني: لا أمان للإسرائيليين طالما لا أمان لأهل غزة ومستعدون للتصعيدقال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان مصطفى بيرم، إن حزب الله يكبد إسرائيل خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح بشكل يومي.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕