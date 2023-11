‏جيش الاحتلال: قواتنا اشتبكت مع عناصر حماس في مواقع عدة في شمال قطاع غزة

وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات. وقد تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل وأمريكا، على وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، تزامنا مع إعادة فتح معبر رفح.وأعلنت كتـائب القسام، مقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.وأعلن حزب الله اللبناني، إطلاق قذائف وصواريخ موجهة على إسرائيل.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلي.الرئيس الأمريكي يؤيد"فترة توقف" للحرب بين إسرائيل وحماس

جريدة الفجر: انفجارات في شمال غزة واعلان إسرائيل عن ضربها 300 هدف لحماسغزة، شمال غزة، إسرائيل، حماس، ضرب حماس، غزة وإسرائيل، جيش الأحتلال، جيش الأحتلال الإسرائيلي، الحرب علي غزة، غزة تحت القصف،

YOUM7: مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على عدة محاور بغزة.. إسرائيل تعترف بمقتل 13 جنديا وتدمير عدة آليات.. وارتفاع عدد شهداء العدوان الغاشم على القطاع لـ8800 شهيدا بينهم 3648 طفلادخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 26 في ظل مواجهات عنيفة تجري بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية المقاومة في عدة مناطق منها شمال غرب القطاع، شمال شرق غزة.

جريدة الفجر: أكبر مخيم للاجئين في غزة.. كل ما تريد معرفته عن مخيم جباليامع استمرار العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

MASRAWY: جيش الاحتلال: هناك توغل وتنسيق ضربات جوية وبرية على أهداف حماس في غزةجيش الاحتلال هناك توغل وتنسيق ضربات جوية وبرية على أهداف حماس في غزة | مصراوى

AKHBARELYOM: جيش الاحتلال: خسائر عملياتنا البرية في غزة «مؤلمة»أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال خسائر عملياتنا البرية في قطاع غزة مؤلمة وسنؤمن قواتنا.

ALBAWABANEWS: الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجوم بري ضد غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدىوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجومه البري ضد قطاع غزة، فيما بدأت المقاومة الفلسطينية في التصدي لآليات الاحتلال التي تسعى للتوغل في مناطق شمال ووسط القطاع.

