‏بايدن: نؤيد فترة توقف في الحرب بين إسرائيل وحماس لإخراج الرهائن المحتجزين في غزة

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري. وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك

جريدة الفجر: الرئيس الأمريكي يؤيد 'فترة توقف' للحرب بين إسرائيل وحماسأيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب فترة توقف في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس من أجل السماح للأسرى بمغادرة قطاع غزة.

MASRAWY: رئيس الفيدرالي: لا نفكر في خفض الفائدة ونراقب تطورات الحرب بين إسرائيل وحماسرئيس الفيدرالي لا نفكر في خفض الفائدة ونراقب تطورات الحرب بين إسرائيل وحماس | مصراوى

ELBALADOFFICIAL: رومانيا: 3 مواطنين محتجزين كرهائن في غزةأعلنت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الأربعاء، أن هناك مواطنين رومانيين آخرين من بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ليصل إجمالي عدد الرهائن الرومانيين إلى ثلاثة.

ELBALADOFFICIAL: اعتداء وترهيب ومضايقات.. استهداف غير مسبوق لـ المسلمين في أمريكا |تفاصيلقالت أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة إن التقارير عن الاعتداء والترهيب والمضايقات ضد المسلمين في البلاد آخذة في الارتفاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

SHOROUK_NEWS: زعيم المعارضة البريطانية يوضح موقفه من الصراع بين إسرائيل وحماسموقف زعيم المعارضة البريطاني من الحرب بين إسرائيل وحماس

AKHBAR: بايدن يعرب عن دعمه لـ”هدنة” إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماسالمقالات والأخبار التي كتبها أو شارك في كتابتها: ريهام محمود

