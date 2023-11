ChatGPT متاح أخيرا في مصر.. مجاني تماما وطريقة التحميل هنا

تم إطلاق ChatGPT كنموذج دردشة أولي في نوفمبر 2022، وهو يستند إلى عائلة GPT-3.5 من OpenAI، وتم تحسينه باستخدام تقنيات التعلم بالإشراف والتقوية. سرعان ما لفتت انتباه الناس بفضل ردودها المفصلة وإجاباتها الشاملة في مجالات المعرفة المتنوعة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: بعد إتاحته في مصر.. 4 شروط لاستخدام Chat GPT في العملأتاحت شركة OpenAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، استخدام ChatGPT في مصر بشكل رسمي، عبارة عن نموذج لغة طويل الذراع يعتمد على تقنية معالجة اللغة الطبيعية المعروفة

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: عضو بـ«الشيوخ» مشيدة بخطة تطوير سيناء: لن نفرط في شبر منهاقالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إنّ رسالة مصر اليوم من سيناء الحبيبة خلال زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، واضحة تماما بأنّ مصر لن تتخلى عن شبر

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: طرح تطبيق ChatGPT فى مصر لمستخدمى أندرويد وآيفونأصبح تطبيق شات جى بى تى متاح الآن للمستخدمين فى مصر، وذلك سواء على منصة الويب أو على أندرويد وآيفون، حيث يمكن للمستخدمين فى مصر تحميله الآن بسهولة من Google Play وApp Store.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟يزداد البحث بين الحين والآخر على مدار اليوم عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد تفعيل قرار البنك المركزي الأخير.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: شعراء وأدباء سيناء القوى الناعمة والحفاظ على الهوية الوطنيةشعراء وأدباء سيناء دائما يتصدرون المشهد الثقافي في مصر، من خلال أعمالهم الإبداعية التى تهدف للحفاظ على الهوية المصرية في جميع المحافل وتأكيدً على أصالة ودور القوى الناعمة في مصر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سعر جرام الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر.. السوق يترقب قرار 'المركزي'يترقب سوق الذهب في مصر نتائج اجتماع لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة، ويسجل سعر جرام الذهب الآن في مصر 2570 جنيها للجرام.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕