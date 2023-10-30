Ballon d'or 2023 .. غياب نجوم بايرن ميونخ عن حفل الكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية ألمانية أنه نادى بايرن ميونخ قرر عدم سفر اللاعبين أو المسئولين إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفل توزيع جوائزوذكرت شبكة "sport1" الألمانية، أن بايرن ميونخ قرر الغياب عن حفل الكرة الذهبية، بعد أن تمت دعوة بعض لاعبيه للحضور فى مسرح "دو شاتليه" الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى يشهد توزيع جوائز الأفضل فى العالم خلال العام الجاري 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، أنه بحسب معلوماتها لن يسافر أى لاعب أو مسئول من النادى البافارى إلى باريس، وذلك بسبب المواجهة التى ينتظرها الفريق فى كأس ألمانيا الأربعاء، وأيضا لعدم وجود فرصة لأحد لاعبى بايرن ميونخ فى الفوز بجائزة الكرة الذهبية المرشحين وهم هارى كين وكيم مين جاى وجمال موسيالا، خاصة مع اقتراب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي من حصدها للمرة الثامنة فى تاريخه.

ويشهد حفل الكرة الذهبية، تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجارى 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعبة، بجانب جائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى، وأيضاً جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد فى العالم.كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده فى المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتى تمنح للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ فى الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم. headtopics.com

حفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىيكشف النقاب عن الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى فى العالم 2023 مساء اليوم، الاثنين، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، المقرر إقامته على مسرح 'دو شاتليه'. اقرأ أكثر ⮕

الكرة الذهبية.. لاعب وحيد من الدوري السعودي ينافس على الجائزةيترقب عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الاثنين، حفل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، حيث يتنافس 30 لاعبًا من أجل ني اقرأ أكثر ⮕

تعرف على أبرز المرشحين للفوز بـ الكرة الذهبية 2023انتهى السباق على الكرة الذهبية لعام 2023 بعد نهاية الموسم الماضي 2022-23، وقدم نجوم اللعبة أفضل ما لديهم للحصول على الجائزة الفردية المرموقة في كرة القدم على مدار الموسم الماضي، اقرأ أكثر ⮕

'البالون دور'.. موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلةالبالون دور موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ميسي الأكثر تتويجا| قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية «البالون دور»بدأ العد التنازلي لموعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مجلة 'فرانس فوتبول' التي تقدم الجائزة سنويًا. اقرأ أكثر ⮕

موعد حفل الكرة الذهبية 2023.. والقنوات الناقلةتترقب جماهير كرة القدم موعد حفل الكرة الذهبية 2023، والمقرر مساء اليوم الاثنين، لمعرفة الفائز بالجائزة الفردية الأغلى على مستوى اللا اقرأ أكثر ⮕