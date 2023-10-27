BMW تكشف عن الجيل الجديد من دراجتها

تم وصف BMW S 1000 XR موديل 2024 بأنها"نسخة محسنة" من دراجتها الرياضية للمسافات الطويلة.

ستعتمد على محرك محسّن رباعي الأسطوانات ينتج 170 حصانًا (127 كيلووات / 172 حصانًا) و84 رطل قدم (114 نيوتن متر) من عزم الدوران. وهذا يزيد بمقدار 5 حصان (4 كيلو واط / 5 حصان) عن سابقتها، وقد عزت BMW هذه الزيادة إلى رسم خرائط أفضل للمحرك بالإضافة إلى"الهندسة المحسنة للتدفق لعدائي السحب".تمتد التحديثات إلى ما هو أبعد من المحرك حيث تحتوي الدراجة على مقعد جديد لتحسين بيئة العمل والمزيد من حرية الحركة.

على الجانب الأمامي، هناك مكونات إضافية بلون الجسم، وزخرفة مبرد جديدة، وقسم خلفي منقح مع"ألواح جانبية جديدة ومداخل هواء مستوحاة من رياضة السيارات". وسيجد العملاء أيضًا ثلاثة ألوان جديدة تشمل Blackstorm Metallic 2وGravity Blue Metallic.وأخيرًا وليس آخرًا، هناك بطارية ذات سعة أكبر ومشبك مقود مُعاد تصميمه. يحتوي الطراز أيضًا على ممتص صدمات جديد يعد بتقديم"رحلة أكثر حساسية وراحة". headtopics.com

من المقرر أن يصل S 1000 XR إلى الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2024 وسيبدأ السعر من 17495 دولارًا.على الرغم من الترحيب بالتحديثات على S 1000 XR، إلا أن هناك طراز M جديد تمامًا لعام 2024. إنها دراجة M الثالثة وتمت معاينتها بواسطة نموذج أولي في وقت سابق من هذا العام.

بدءًا من المحرك، يستخدم الطراز M 1000 XR نسخة"معدلة" من المحرك رباعي الأسطوانات الذي يشغل طراز M RR. هنا، ينتج قوة طفيفة تبلغ 201 حصانًا (150 كيلووات / 204 حصانًا) و83 رطل قدم (112 نيوتن متر) من عزم الدوران. تبلغ سرعة الدوران 14600 دورة في الدقيقة وتتميز بصمامات من التيتانيوم بالإضافة إلى تقنية BMW ShiftCam. headtopics.com

يتم إقران المحرك بناقل حركة بست سرعات ولاحظت BMW أن الطراز يمكن أن يصل إلى 124 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) في 7.4 ثانية، وهو أسرع بـ 1.3 ثانية من S 1000 XR. كما أن الدراجة أسرع بمقدار 1.1 ثانية من 62 إلى 87 ميلاً في الساعة (100 إلى 140 كم / ساعة).

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