Apple Intelligence Siri محسّنة لاستجابة طبيعية ووعي أكبر بالسياق

ستمنح Apple Intelligence Siri إصلاحًا كاملاً، مما يجعلها أكثر استجابة وطبيعية ووعيًا بالسياق، فعلى سبيل المثال، سيكون Siri قادرًا على فهم التعليمات متعددة الخطوات وتحرير الصور وحتى إرسال الرسائل بأقل قدر من إدخال المستخدم، وتعني ميزة الوعي الجديدة علىباستخدام الذكاء البصري، يمكن توجيه الكاميرا إلى أشياء مثل قوائم المطاعم أو المنشورات، وسيقوم الذكاء الاصطناعي على الفور بتوفير معلومات ذات صلة أو حتى جدولة الأحداث، مما يضيف طبقة أخرى من الوظائف التي تبدو بديهية وقوية في نفس الوقت.
تتيح هذه الميزة للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورهم دون عناء، سواء كان هناك شخص عابر في الخلفية أو شيء يفسد لقطتك، فإن أداة التنظيف ستمحو هذه المشتتات بذكاء مع الحفاظ على جودة الصورة.ستساعد Apple Intelligence المستخدمين على إدارة اتصالاتهم من خلال تقديم ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للرسائل الطويلة ورسائل البريد الإلكتروني وحتى المكالمات الهاتفية، بالنسبة لأي شخص يتعامل مع حجم كبير من المحادثات، فإن هذه الميزة ستجعل البقاء منظمًا أسهل بكثير.
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