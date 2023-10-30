9 دول تعلن المشاركة فى البطولة العربية لمنتخبات السلة

رجال فى نسختها رقم 25، والتي ستقام فى الفترة من 26 ديسمبر المقبل إلى 6 يناير المقبل. وتلقى الاتحاد العربى لكرة السلة موافقة 9 دول، حتى الآن، على المشاركة فى المنافسات، هي "الإمارات، الكويت، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا، الصومال"، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

وكان فريق كرة السلة بالنادي الأهلي توج ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 فى اللقاء الذي جمع بين الناديين في ممكلة البحرين بصالة مدينة خليفة الرياضية في ظل بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصرى ونظيره البحرينى.

فى سياق آخر، أعلن مجلس إدارة اتحاد السلة تضامنه مع الشعب الفلسطينى وقطاع غزة والذى يتعرض لعدوان إسرائيلى غاشم، أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين. ويؤكد مجلس الإدارة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى. headtopics.com

وجاء بيان من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة كالتالي: "مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة ينعى شهداء الشعب الفلسطينى الذين يسقطون دفاعًا عن أرضهم فى قطاع غزة أمام اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلى المستمرة".ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

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