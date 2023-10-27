88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للحرب في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة، بينما صوتت 55 دولة ضد القرار ، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

ممثل الأردن: إسرائيل تقوم باجتياح برى لقطاع غزة ومجلس الأمن عاجزقال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة إن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب. اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزةفشل مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: تقدمنا بمشروع قرار يمنع تهجير أى فلسطينىكشف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن ملامح مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

ممثل الأردن بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادلقال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربى يدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل. اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

'العفو الدولية' تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في غزةالعفو الدولية تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة اقرأ أكثر ⮕