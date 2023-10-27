88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة

، يدعو لوقف فوري للعنف في غزة حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

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88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة : ندعو لوقف استهداف المدنيين في غزة ..فيديودعا ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرأ أكثر ⮕

مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سياسات التجويع لا مكان لها فى القرن الـ21 | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة: المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتينالجمعية العامة للأمم المتحدة المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزةانطلقت قبل قليل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال الجلسة العامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة، التي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. اقرأ أكثر ⮕

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة بشأن العدوان على غزةقررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕