800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة هو العيار المحبب لدى كثير من المشترين للمشغولات الذهبية بأنواعها، خاصة عند شراء الشبكة للزفاف والهدايا المختلفة التي يقدمها البعض لأقاربهم وأحبائهم في المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد والنجاح وغيرها.

سعر الذهب مباشر في مصرويهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام من عيار 21 بدون مصنعية وبالمصنعية، ليعود اليوم مقارنة بهذه الزيادة.سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 2,926 جنيهاً.سعر الجرام عيار 18سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,194 جنيها.سعر الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 20,240 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية مصنعية الذهب تهم المشترين أكثر من البائعين ، وهي التي يتم إضافتها عند الشراء من محلات وتجار الصاغة، وليس عند البيع، إذ يبدأ سعر المصنعية من 6 % من سعر الجرام أو نحو 80 جنيها تضاف على كل جرام.

وقد يصل سعر المصنعية إلى نحو 10 % أو 150 جنيها في بعض محلات الصاغة على اختلاف أشكال وأنواع المشغولات.

