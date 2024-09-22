70% من المراهقين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي، والآباء غير مدركين!

، وتسمح التكنولوجيا، التي روجت لها منصة المحادثة ChatGPT، للمستخدمين بطرح أي سؤال تقريبًا على روبوت الذكاء الاصطناعي وتلقي استجابة أصلية محددة ومفصلة.

وقال المراهقون الذين لديهم خبرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي إنهم يستخدمون المنصات بشكل شائع للمساعدة في أداء الواجبات المنزلية، لتجنب الملل، وترجمة شيء من لغة إلى أخرى، واعترف العديد من المراهقين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام المدرسية دون إذن المعلم، كما أنشأ بعض المراهقين محتوى جديدًا باستخدام صوت شخص آخر أو صورته، في بعض الأحيان كمزحة أو لمضايقة شخص آخر، وبينما سُئل المشاركون عن تجربتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور صريحة غير موافقة، سيتم تضمين هذه النتائج في تقرير...

وقالت "لينهارت": "تستمد هذه الأدوات من أفضل وأسوأ ما في الإنترنت وأفضل وأسوأ ما في البشرية، وهذا يعني أن ما يشاركونه معنا في بعض الأحيان يكون خاطئًا وفظيعًا"، وأضافت أن الآباء قد لا يعرفون أيًا من هذه المعلومات المهمة إذا لم يقرأوا أو يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولهذا السبب من المفيد للبالغين التعرف على التكنولوجيا عندما يبدأون مناقشتها مع أطفالهم.

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