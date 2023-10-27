7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023

جاءت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 مثيرة ففى بداية مباريات الجولة الخامسة للدورى فاز انبى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى الوقت الذى واصل فيه بيراميدز زحفه نحو الصدارة بفوزه على المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما قرر مجلس إدارة المصرى خصم مليون جنيه من مهاجم الفريق مروان محسن بعد بصقه على بعض الجماهير التى هاجمته عقب لقاء فريقه امام بيراميدز بدورى NILE.

استقر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري طلب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا تقارير دورية ومستمرة عن حالة الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش لمعرفة امكانية لحاقهما ببطولة أمم افريقيا المقبلة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجدأطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة اقرأ أكثر ⮕

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة ومسجدا صيانة وتطويراأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (10) مساجد اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023م، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.. اقرأ أكثر ⮕

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلةتقام اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية اقرأ أكثر ⮕

27 أكتوبر 2023.. أسعار الحديد والأسمنت اليومارتفعت أسعار الأسمنت، فيما استقرت أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

10 أرقام من مباراة الزمالك وانبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 بدورى Nileيترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وانبى على ستاد عثمان أحمد عثمان اقرأ أكثر ⮕

مواعيد مباريات اليوم.. قمة الدورى السعودى وديربى فى الدورى الإنجليزىتشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 27 - 10 - 2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم اقرأ أكثر ⮕