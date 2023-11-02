60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 2 نوفمبر

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 2 نوفمبر من جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينية

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