6 فوائد مذهلة للخس أبرزها لمرضى السكر.. احرص على تناوله

كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم، فضلا عن أنه يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى، وتقوية الجهاز المناعي، حسب تعبير «علي» خلال حديثه لـ«الوطن».

ويعتبر «الخس» من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية، كما أنه يحتوي على بعض المواد التي تساعد على تهدئةلابد من تناول الخس بانتظام، حتى يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عاملًا أساسيًا في الإصابة بأمراض مختلفة للقلب مثل النوبة القلبية، وفق ما قاله استشاري التغذية العلاجية.الغضب من المشاكل التي تواجه الإنسان في تعاملاتهم اليومية، إذ يدفع الشخص إلى التفوه بكلمات قاسية، أو تزداد حدة الغضب لتصل إلى إيذاء النفس أو الغير.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مشروب لذيذ ومفيد.. طريقة تحضير عصير الفول السودانيتعتبر طريقة تحضير الفول السوداني، هو المشروبات الصحية واللذيذة، ويقبل الكثيرون على تناوله في فصل الشتاء لقدرته على تدفئة الجسم.. المزيد

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: يعالج الأمراض.. فوائد سحرية للبقدونس المغلي.. احرصي على تناولهيعد البقدونس المغلي من أكثر المشروبات الصحية فائدة على الإطلاق، حيث يحتوي على قيم غذائية عالية ويتم استخدامه في علاج الكثير من الامراض بخلاف استخدامه في التخسيس اذا ما تم تناوله

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق؟قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تعرف على فوائد السلق .. 1.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: صحيفة بوليتيكو: إدارة بايدن تعتقد أن أيام نتنياهو كسياسي قد تكون معدودةموضوع مصير نتنياهو السياسي تم تناوله في الاجتماعات الأخيرة للإدارة الأمريكية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: نوع شاي يحارب السرطان.. هذا ما يحدث للجسم عند تناولهنوع شاي يحارب السرطان هذا ما يحدث للجسم عند تناوله | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: خريطة الأسعار: انخفاض الزيت وارتفاع السكر والخيار.. والذهب يقلص خسارتهخريطة الأسعار انخفاض الزيت وارتفاع السكر والخيار والذهب يقلص خسارته | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕