6 فوائد مذهلة للخس أبرزها لمرضى السكر.. احرص على تناوله

كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم، فضلا عن أنه يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى، وتقوية الجهاز المناعي، حسب تعبير «علي» خلال حديثه لـ«الوطن».
ويعتبر «الخس» من أفضل الخضراوات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية، كما أنه يحتوي على بعض المواد التي تساعد على تهدئةلابد من تناول الخس بانتظام، حتى يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عاملًا أساسيًا في الإصابة بأمراض مختلفة للقلب مثل النوبة القلبية، وفق ما قاله استشاري التغذية العلاجية.الغضب من المشاكل التي تواجه الإنسان في تعاملاتهم اليومية، إذ يدفع الشخص إلى التفوه بكلمات قاسية، أو تزداد حدة الغضب لتصل إلى إيذاء النفس أو الغير.
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