6 فئات الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا.. كم سعر المصل للفرد؟

التقلبات الجوية في الخريف، من السمات الرئيسية للفصل الانتقالي ما بين الصيف والشتاء، ومعها تكثر الإصابة بالإنفلونزا، ويزداد الطلب على اللقاحات المضادة، خاصة ممن يعانون من مناعة ضعيفة، لذا أوضحت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أن هناك فئات أكثر احتياجا لتناول لقاح الإنفلونزا، لتجنب مضاعافاتها، ذكرتها الشركة مع بيان أسعار المصل.

»، في بياناتها، أن هناك 6 فئات رئيسية، هي الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا:- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى والربو والحساسية.- العاملون في المجال الطبي، لكثرة اختلاطهم بالجمهور، لأنهم أكثر عرضة للعدوى.أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن سعر لقاح الإنفلونزا 190 جنيها في جميع فروع شركة المصل واللقاح في القاهرة والمحافظات، منوهة إلى أن

الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشى صغار المربين مجانا بالمنياانطلقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة والقري الاكثر احتياجا بمحافظة المنيا اعتبار من اليوم وحتى الخميس المقبل.. اقرأ أكثر ⮕

معرض خيري للملابس بالإسكندرية.. وأهالي نجع العرب يتسابقون للمشاركة (صور)أكدت هند الحداد رئيس جمعية بكرة لينا الخيرية أن إقامة معرض خيرى للملابس الشتوية أقيم لدخول فصل الشتاء فى إحدى المناطق الأكثر إحتياجآ بغرب الإسكندرية اقرأ أكثر ⮕

مياه الإسكندرية: المجتمع المدنى ساهم فى وصول المياه لـ15 ألف أسرة بالقرى الأكثر احتياجااستقبل المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، وفدٍ من ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه اقرأ أكثر ⮕

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ماذا حدث في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد؟سجل الجرام عيار 21، الأكثر مبيعا، نحو 2575 جنيه للشراء، و2555 جنيها للبيع في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة، وبلغ سعر جرام عيار 24، نحو 2943 جنيه. اقرأ أكثر ⮕