6 عادات يومية تضر بصحة الدماغ وقد تعرضك لخطر الإصابة بمرض الزهايمر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعد مرض الزهايمر من الأمراض الأكثر شيوعا بين كبار السن والتي تسبب الخرف وازدادت حالات الاصابة به الفترة الماضية ، وهو مصدر قلق متزايد يجب معالجته، وتؤثر الكثير من العادات التي نمارسها في حياتنا اليومية على صحة الدماغ وتىاجع القدرة العقلية وتزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، ووفقا لموقع"تايمز أوف انديا".

وأفادت دراسة نشرت في مجلة Sleep، إن المهارات المعرفية مثل الذاكرة والمنطق وحل المشكلات تنخفض عندما ينام الأشخاص أقل من سبع ساعات فى اليوم .

مرض الزهايمر صحة الدماغ عادات سلبية قلة النوم الشعور بالوحدة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

عادات يومية شائعة تضر بصحة الدماغ وتؤثر على الذاكرة والتركيزغالبًا ما نتجاهل صحتنا ولا نفكر فيها على المدى الطويل، ونميل إلى عدم توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بصحتنا الجسدية والعقلية، هل فكرت يومًا في ما قد يفعله قلة النوم بجسمك في غضون بضع سنوات

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

احذر.. الإضاءة الليلية الشديدة تزيد خطر الإصابة بالزهايمركشفت دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Neuroscience أن الأشخاص الذين يتعرضون للإضاءة الشديدة ليلا، قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

احذر.. التلوث الضوئي يزيد من خطر الإصابة بالزهايمرأفادت دراسة حديثة بأن التعرض للاضاءه الخارجية المبهرة في الليل ، يعمل علي احتمال الإصابة بمرض الزهايمر أكثر من عوامل الخطر الأخرى، وخاصة بالنسبة للشباب، والدراسة نشرت في موقع nypost.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

أضواء الشوارع قد تزيد الإصابة بمرض ألزهايمر.. تفاصيلكشفت دراسة جديدة أن التعرض المفرط لتلوث الضوء في المدن، مثل أضواء الشوارع، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

استشاري صحة نفسية: معدل الإصابة بمرض الزهايمر يزداد عند سن الـ65 عاما|فيديوقال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن مرض الخرَف ليس له علاقة بمرض الزهايمر، مشيرًا إلى أن الخرف له درجات لذا لابد على الإنسان عدم إملاء ذاكرته بأمور غير هامة لكي لا يحمل نفسه فوق طاقتها وبالتالي ينسى الأمور الهامة.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

دراسة حديثة تكشف خطر إصابة الشباب بمرض السكركشفت دراسة دنماركية حديثة أن الشباب المصابين بمرض السكر معرضون بشكل كبير لخطر الموت القلبي المفاجئ.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »