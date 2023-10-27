6 ساعات في الجمعة السوداء.. تسلسل زمني لما حدث داخل قطاع غزة

كتب - أحمد زكي: عاشت المنطقة العربية خلال الساعات الماضية على وقع أحداث متسارعة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت بقطع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت وقفص قوات الاحتلال للقطاع.بيانات وتصريحات لمسئولين محليين ودوليين وصفت الاعتداءات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنها الأعنف منذ بداية العدوان عصر السابع من أكتوبر، حتى وصفه البعض بـ"الجمعة السوداء".

البيت الأبيض: لن نعلق على عمليات إسرائيل الحالية والأمر متروك لهم 9:07 وزارة الدفاع الأمريكية: لسنا جزءًا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزة 9:20.. الأمم المتحدة: هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا 9:27.. إصابات في صفوف قوات الاحتلال التي حاولت الدخول غزة بريّا 9:45.. جيش الاحتلال ينفي: "أحداث الليلة ليست الغزو البري لغزة" 9:58.. الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة 10:04..

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بلجيكية تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزةاستقبل مطار العريش، طائرة مساعدات بلجيكية تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

'التجارة العراقية': إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزةأعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة ، إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'التجارة العراقية': إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزةأعلنت وزارة التجارة العراقية، الجمعة، إرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أوكسفام: استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة لا يمكن تبريرهأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظمة أوكسفام الدولية، أدانت سياسات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وذكرت أن استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة لا يمكن تبريره. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: 30 ألفًا من الفلسطينيين عادوا إلى شمال غزة بسبب القصفأكدت الأمم المتحدة أن القصف الإسرئيلى المتواصل على جنوب قطاع غزة دفع نحو 30 ألفًا إلى العودة إلى شمال القطاع مرة أخرى، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

برلماني: ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء غير مبرر.. والتجار يستغلون الأوضاع في غزةبرلماني ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء غير مبرر والتجار يستغلون الأوضاع في غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕