50.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء العقارات والأراضى

بقيمة 50.1 مليار جنيه بنسبة 87.35% تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه بنسبة 3.90% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه بنسبة 3.11% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلة 1.1 مليار جنيه بنسبة 1.90% من إجمالي النشاط.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت نمو نشاط التأجير التمويلي خلال أول 7 شهور من عام 2023، ليصل إلى 57.4 مليار جنيه مقابل 46.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 22.

وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

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