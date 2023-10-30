5 مشروعات تعليمية جديدة ترى النور بشمال سيناء.. تعرف عليها

1 ـ المدرسة الفكرية فى مدينة بئر العبد وتم البناء مساحة 3750 متر مربعا بتكلفة 13 مليون جنيه، وتضم مبني فصول دراسية بمساحة 560 مترا مربعا وعدد 13 فصل تربية فكرية واستراحة مدرسين، حيث تتكون من دور ارضي ودورين علويين وملحق إقامة طلبة بمساحة 280 متر مربع على دورين بجانب غرفة حارس.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

سيناء المكان والمكانة.. بدء صالون 'الأعلى للشئون الإسلامية' بمسجد النور بالعباسيةسيناء المكان والمكانة بدء صالون الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مطار العريش يستقبل شحنتى مساعدات لغزة من الكويت وتركيااستقبل مطار العريش بشمال سيناء، اليوم الأحد طائرتي شحن تنقل مساعدات لغزة قادمة من الكويت، وتركيا. اقرأ أكثر ⮕

استعدادا لدخولها غزة.. أجهزة طاقة شمسية وإسعافات وأغذية تصل من الكويت إلى مطار العريشأفرغ الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة المساعدات القادمة من الكويت في مطار العريش الدولي. اقرأ أكثر ⮕

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد9 سنوات من العمل الجاد داخل شبه جزيره سيناء، استطاعت الحكومة من خلال ذلك تغير شكل خريطة سيناء بالكامل، عن طريق مشروعات قومية وتنموية غيرت شكل الحياه بتلك المناطق. اقرأ أكثر ⮕

ميزة جديدة لترتيب مكتبة صور جوجل.. تعرف عليهاربما تحصل صور جوجل على ميزة رائعة من شأنها أن تنهي فوضى واجهة مستخدم التطبيق، حيث تعمل على ميزة 'Photo Stack' على تنظيف أو ترتيب مكتبة الصور الخاصة بك، وفقًا لمستخدم على منصة أكس، اقرأ أكثر ⮕

وزير الأوقاف: الشهادة فى سبيل الوطن من أرفع درجات الشهادة فى سبيل اللهافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية مساء اليوم السبت بعنوان: 'سيناء المكان والمكانة'.. اقرأ أكثر ⮕