5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله هناك علامات إذا ظهرت على النساء يجب الانتباه لها، وعدم تجاهلها لأنها يمكن أن تدل على وجود سكتة دماغية لديهم، والنساء أكثر عرضة عن الرجال. والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، تستدعي العلاج الفوري، وهو أمر بالغ الأهمية، كما يُمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض CDC ، تعتبر السكتة الدماغية الأكثر شيوعًا عند النساء عن الرجال، وأكثر من 2 من كل 5 نساء يعانين من ضغط دم أكبر من أو يساوي 130/80 ملم زئبق أو يتناولن أدوية للتحكم في ضغط الدم، وفقط حوالي 1 من كل 4 من هؤلاء النساء يتم التحكم في ضغط الدم لديهم، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية لحدوث السكتة الدماغية.

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