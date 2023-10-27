5 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية بالجيزة بشأن إشغال الطريق.. اعرف المستندات المطلوبة

بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال خدمة (الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - الحصول على طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق - نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال خدمة (الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - الحصول على طلب يفيد سداد مخالفات إشغال طريق - نقل رخصة إشغال طريق فى حال التنازل)، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:- صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع للمتنازل والمتنازل إليه.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

تعرف على خطوات إنهاء التعاقد على عداد المياه.. 4 مستندات مطلوبةكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المستندات المطلوبة، لتقديم طلب إنهاء التعاقد على عداد اقرأ أكثر ⮕

لو عندك محل فى محافظة الجيزة وتريد نقل رخصته.. اعرف الخطواتيمكن لأصحاب المحال التجارية أو الصناعية أو العامة في محافظة الجيزة، التقدم بطلب في المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز وأحياء المحافظة لنقل رخصة محل في حال التنازل. اقرأ أكثر ⮕

كيفية إلغاء ترخيص محل فى الجيزة.. 6 مستندات مطلوبةتتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، خدمة إلغاء تراخيص المحال (تجارية / صناعية / عامة) في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله. اقرأ أكثر ⮕

متابعة مستمرة لمراكز تقديم الخدمات الثابتة والمتنقلة بمركز سمالوط بالمنياوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بوضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية، اقرأ أكثر ⮕

محافظ المنيا: خطة لتطوير الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجيةوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بوضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار اقرأ أكثر ⮕

الفنانة منى فاروق تحرر محضر سب وقذف ضد أحد أصدقائها بالشيخ زايدحررت الفنانة مني فاروق محضرا ضد أحد أصدقائها لتعديه عليها بالسب والقذف في الطريق العام بمدينة الشيخ زايد بالجيزة. اقرأ أكثر ⮕