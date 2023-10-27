5 برونزيات لمنتخب مصر للكاراتيه للاحتياجات الخاصة في بطولة العالم

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرجيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:25 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:25 مجاءت الميداليات البرونزية من نصيب كلا من حازم محمد ومصطفى أبوالفتوح وعادل شباب ومروة أحمد وروان خليل، في الوقت الذي أحرزت فيه أمل أبوالفتوح على المركز الخامس.

من جانبه، قام السفير محمد الشناوى سفير مصر لدي المجر والمستشارة هبه نجم بزيارة فريق مصر للكاراتيه المشارك في البطولة العالمية. وحث السفير لاعبي مصر على بذل قصاري الجهد للفوز بالبطولة، خاصة مع ما توليه مصر من اهتمام كبير برياضة الكاراتيه بصفة خاصة وبالرياضة بصفة عامة وتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة.

هذا وقد أعرب أعضاء منتخب مصر والجهاز الفني والاداري المعاون عن اصرارهم علي الفوز بالبطولة وتحقيق مراكز متقدمة فيها، خاصة مع ما يحظي به منتخب مصر للكاراتيه من تقدير كبير علي المستوى العالمي وسبق حصوله علي ميداليات اوليمبية بها headtopics.com

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