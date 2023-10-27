5 برونزيات لذوى الاحتياجات الخاصة ببطولة العالم للكاراتيه

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه خمس ميداليات برونزية في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

جاءت الميداليات البرونزية من نصيب كلا من حازم محمد ومصطفى أبوالفتوح وعادل شباب ومروة أحمد وروان خليل، في الوقت الذي أحرزت فيه أمل أبوالفتوح المركز الخامس.ويحرص مجلس اداره الاتحاد المصري لللكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي على مؤازرة لاعبي منتخبنا الوطني من أصحاب القدرات الخاصة حيث أشاد بقوة وتميز الأداء من جانب اللاعبين والتمثيل المشرف لمصر في المحافل الدولية.

من جانبه، قام السفير محمد الشناوى سفير مصر لدي المجر والمستشارة هبه نجم بزيارة فريق مصر للكاراتيه المشارك في البطولة العالمية. حث السفير محمد الشناوى سفير مصر لدي المجر لاعبي المنتخب علي بذل قصاري الجهد للفوز بالبطولة، خاصة مع ما توليه مصر من اهتمام كبير برياضة الكاراتيه بصفة خاصة وبالرياضة بصفة عامة وتشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة. headtopics.com

من جانب آخر أكد أعضاء منتخب مصر والجهاز الفني والاداري عن اصرارهم علي الفوز بالبطولة وتحقيق مراكز متقدمة فيها، خاصة مع ما يحظي به منتخب مصر للكاراتيه من تقدير كبير علي المستوى العالمي وسبق حصوله علي ميداليات اوليمبية بها.

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