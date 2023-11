5 أسباب وراء اعتلاء نيس عرش صدارة ترتيب الدورى الفرنسى

قام نيس بثلاث صفقات هجومية قوية في صيف 2023، حيث ضم المهاجم النيجيري تيريم موفي من لوريان مقابل 22 مليون و500 ألف يورو بعد استعارته الموسم الماضي، وضم جيريمي بوغا من أتلانتا مقابل 18 مليون يورو، وحصل على خدمات أليو بالدي من لوزان مقابل مليونين و500 ألف يورو، إلى جانب القيام بصفقة في خط الوسط باستعارة مورجان سانسون من أستون فيلا.وساهم موفي في 5 أهداف في 10 مشاركات بالدوري الفرنسي هذا الموسم بالتسجيل 3 مرات وتقديم تمريرتين حاسمتين، كما ساهم بوغا في هدفين بالتسجيل مرة وصناعة هدف في 8 مشاركات.

