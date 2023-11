5 أسباب وراء سقوط الأهلي الأفريقي على يد صن داونز

إهدار علي معلول ركلة الجزاء في الشوط الأول كان بمثابة نقطة تحول في اللقاء حيث كانت كفيلة بمنح الاهلي التعادل على أقل التقدير والذهاب بالمباراة لركلات الترجيح ولكن بعدها زاد تسرع اللاعبين في البحث عن الفوز.في الشوط الثاني من مباراة الاهلي غابت عن الفريق الشراسة الهجومية وتراجع أداء الأحمر بشكل كبير رغم النقص العددي في صفوف ماميلودي صن داونز والذي لم يستغله لاعبو الفريق الأهلاوي بالشكل الأمثل.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك عاجل..

جريدة الفجر: 5 أسباب وراء سقوط الأهلي الأفريقي على يد صن داونزودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منافات بطولة الدوري الإفريقي في الموسم الحالي، وذلك بعد فشل تخطي عقبة نظيره فريق ماميلودي صن داونز في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ELBALADOFFICIAL: مجدي عبد الغني : فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديوأبدى مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، حزنه على إقصاء الأهلي من الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي، منتقدًا التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

BALADTV: خالد جاد الله: الأهلي حظه سيء والكرة عاندته أمام صن داونز.. فيديوأعرب خالد جاب الله، لاعب الأهلي السابق، عن حزنه لإقصاء الأهلي من الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

جريدة الفجر: عاجل.. أول تعليق من الشناوي على مغادرة الأهلي بطولة الدوري الأفريقيعلق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه لبطاقة التأهل للنهائي على يد صن داونز، من منافسات الدوري الأفريقي.

MOBTADA: جماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونزيستعد النادي الأهلي، لخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الإفريقي.

SHOROUK_NEWS: العقدة مستمرة.. الأهلي يودع الدوري الأفريقي أمام صن داونزودع الأهلي مسابقة الدوري الأفريقي بعد تعادله بدون أهداف أمام مضيفه صن داونز

