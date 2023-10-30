5 أسباب وراء نجاح مسلسل «صوت وصورة»

ونجح صناع وأبطال العمل الدرامي الجديد"صوت وصورة" فى جذب المشاهدين، ولفت الأنظار، منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر شبكة قنوات DMC، ومنصة WATCHIT الرقمية.

حبكة درامية مميزة كتبها السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، فقد حرص على تقديم ومناقشة العديد من قضايا المرأة والقضايا الإجتماعية الشائكة أبرزها الذكاء الاصطناعي، التحرش، كما ترصد الأحداث العديد من القضايا التى تخص الأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.

تعرف على أسباب نجاح مسلسل 'صوت وصورة'حقق مسلسل 'صوت وصورة' الذي يُعرض حاليًا على قناة 'dmc' ومنصة 'Watch it'، نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الأولى، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وتصدر محركات البحث، وهو ما أثار التساؤلات حول أسباب نجاحه بالرغم من عرضه في توقيت القضية الفلسطينية، وفي السطور التالية يرصد 'الفجر الفني' أبرز الأسباب التي... اقرأ أكثر ⮕

رضوى تتلقى عرضًا بمليون جنيه لعمل إعلان على السوشيال ميديا فى 'صوت وصورة'شهدت الحلقة 11 من مسلسل 'صوت وصورة' ذهاب رضوى (حنان مطاوع) إلى والدة صديقتها في السجن لتعطى لها الجواب اقرأ أكثر ⮕

حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة: سعيدة جدًا بتقديمه ومحدش طرحه قبل كدهأعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتقديم مسلسل صوت وصورة لأن قصته مختلفة ولا يوجد أحد قدمها من قبل ، لأنه يناقش فكرة الذكاء الإصطتناعي الذى أنتشرت بشكل كبير هذه الفترة. اقرأ أكثر ⮕

فريق عمل مسلسل 'صوت وصورة' يوشك على الانتهاء من تصويرهأيام قليلة وينتهى فريق عمل مسلسل 'صوت وصورة' من تصويره بالكامل، والذى يعرض حاليًا على شاشة دى إم سى، وحقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادات واسعة. اقرأ أكثر ⮕

دائرة الشك تحوم حول وليد فواز ونجلاء بدر في مقتل مراد مكرم بـ'صوت وصورة'يعرض مسلسل 'صوت وصورة' بطولة النجمة حنان مطاوع على شاشة dmc، من إخراج محمود عبد التواب، وحصد المسلسل على إشادات واسعة منذ انطلاق عرضه اقرأ أكثر ⮕

حنان مطاوع تحسم مشاركتها في موسم رمضان المقبل.. ماذا ستقدم؟حققت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا نجاحا كبيرا، بعد تقديمها مسلسل «صوت وصورة»، والذي يذاع عبر شاشة قناة dmc، بسبب ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور. اقرأ أكثر ⮕