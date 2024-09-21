44 شهيداً في قصف الاحتلال لمناطق بقطاع غزة منذ فجر الجمعة

منذ فجر الجمعة.. 44 شهيدا في قصف الاحتلال لمناطق بقطاع غزة نشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 10:48 ص

ويناقش العرض، معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزًا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

غزة الاحتلال قصف شهداء صراع

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