4 وصفات طبيعية من 'هى وبس' لعلاج الهالات السوداء .. تعرفي عليها

عصير خيار مع عصير ليمون، يخلط المزيج جيداً. ثم نغمس قطنة في الخليط وتوضع تحت العين من ربع ساعة لنصف ساعة وتشطفباكيت الشاي العادي أو الأخضر يوضع في الثلاجة 4 ساعات ثم يوضع تحت العين لمدة نصف ساعة.

ELBALADOFFICIAL: قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديدشاركت الإعلامية رضوي الشربيني متابعيها صورة من برنامج هي وبس المذاع علي CBC. وظهرت رضوي الشربيني بملابس أنيقة كلاسيك

YOUM7: وصفات طبيعية لترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد.. خطواتها سهلة وبسيطةتحتاج البشرة لروتين معين للحفاظ على نضارتها وإشراقها، ولهذا نستعرض فى التقرير، وصفات طبيعية تساعد في ترطيب البشرة ومحاربة الشيخوخة.

AKHBARELYOM: ضبط 2500 كيلو سماد يوريا قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقيةتمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 2500 كيلو من الأسمدة المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

ELBALADOFFICIAL: حلويات عربية شعبية..طريقة سهلة لعمل المبثوث في المنزلتعتبر طريقة عمل المبثوث أو كما يطلق عليها البعض البثوث، هي واحدة من الحلويات الشعبية الشهيرة في منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية.. المزيد

MOBTADA: لنعومتها في الشتاء.. وصفات طبيعية لتقشير الشفاهتكثر شكوى الفتيات بسبب جفاف الشفاه وتشقهها وخصوصا خلال الأجواء الباردة في الشتاء.

جريدة الفجر: حالة من الترقب في السوق السوداء.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 1 نوفمبر في البنوك قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكيحالة من الترقب في السوق السوداء..

