4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك خلال شهر نوفمبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العديد من المباريات الهامة خلال شهر نوفمبر القادم على مستوى البطولات المحلية والافريقية.يخوض الزمالك أولى مبارياته يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي أمام نادي زد، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

يفتتح الزمالك أولي مبارياته في بطولة كآس الكونفدرالية الافريقيه عندما يواجه،نظيره ابو سليم الليبي،يوم 26 نوفمبر، علي إستاد القاهرة الدولي.كما يلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر في استاد القاهرة يوم 29 نوفمبر، ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدةكورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود}عاجل..

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