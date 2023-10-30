4 مدربين على حافة الهاوية فى دورى Nile.. أوسوريو يقترب من الرحيل عن الزمالك.. فيوتشر الفرصة الأخيرة لبابافاسيليو مع البنك الأهلى.. المقاولون يمنح شوقى غريب فرصة جديدة..وإيهاب جلال يبحث عن حلول سريعة بالإسماعيلى

، نجح مدربون فى لفت الأنظار مع أنديتهم بتحقيق نتائج جيدة جعلتهم فى مصاف الأندية الكبرى، مثل باتشيكو مع بيراميدز والذى أصبح يحتل صدارة جدول الترتيب، وعلى ماهر مع المصرى البورسعيدى، ومجدى عبد العاطى مع زد إف سى الصاعد حديثاً لدورى الأضواء، الذى نجح في وضع اسمه بأحرف من نور مع الأندية الكبرى بعد تحقيقه العديد من النتائج الجيدة التى جعلته ضمن المربع الذهبى، ورغم ذلك فإن هناك عدداً من المدربين لم ينجحوا مع أنديتهم وباتوا على مقربة من الرحيل أو التغيير فى أقرب وقت ممكن وقبل فوات الآوان، نرصدهم فى...

ومن المقرر أن يعقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة، جلسة مع أوسوريو بحضور عبد الواحد السيد مدير الكرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تذبذب المستوى الفني للفريق والظهور بشكل جيد في مباراة والانخفاض في المباراة التي تليها مباشرة .

وتنادى أصوات داخل مجلس إدارة الزمالك بضرورة الإطاحة بأوسوريو خلال الوقت الحالي، وقبل فوات الآوان، من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد يلبى طموحات الإدارة والجماهير البيضاء ، خاصة أن المدير الفني الحالي بحسب وصف البعض حصل على كافة الفرص المتاحة.يعد بابا فاسيليو، المدير الفني للبنك الأهلى، على مقربة من الرحيل بعد خسارته للمباريات الخمسة التي خاضها مع الفريق بالدورى بالرغم من امتلاكه قائمة قوية، إلا أنه لم ينجح في صناعة توليفة يستطيع من خلالها حصد النقاط. headtopics.com

ومن المتوقع، حالة خسارة لقاء اليوم أمام فيوتشر، الإطاحة به والتعاقد مع مدير فنى محلى صاحب خبرة يستطيع انتشال الفريق سريعاً من عثرته، خاصة أن الفرصة مازالت قائمة للم الشمل ودخول المنطقة الدافئة فى جدول الترتيب.وضع شوقى غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، نفسه في موقف حرج بعدما فشل فى تحقيق أى انتصار حتى الآن بالدورى بعد مرور خمس جولات، مكتفياً بتحقيق تعادلين فقط، وهو ما أدى لوجود حالة من القلق داخل مجلس الإدارة على مستقبل الفريق.

وتتمسك إدارة الذئاب، حتى الآن، باستمرار شوقى غريب على رأس القيادة الفنية للفريق لرغبتها فى الاستقرار ومنح المدير الفني الفرصة كاملة.بالرغم من الأداء الجيد الذى ظهر عليه الإسماعيلى بالدورى حتى الآن، إلا أن الحظ لم يحالف إيهاب جلال المدير الفني للدراويش الذى لم يحصل سوى على 3 نقاط فقط جعلته ضمن أندية المؤخرة، وربما تعصف النتائج السلبية سريعاً بإيهاب جلال إذا ما استمرت كذلك، خاصة أن الجماهير لم تصبر كثيرا. headtopics.com

البنك الأهلى يواجه مودرن فيوتشر اليوم بحثا عن أولى النقاط بدورى Nileيستقبل فريق البنك الأهلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق مودرن فيوتشر باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل المقاولون والاتحاد السكندري في دورى Nileأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الخامسة من دورى Nile . اقرأ أكثر ⮕

مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي فى دوري Nileيختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة البنك الأهلي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى. اقرأ أكثر ⮕

طارق مجدى حكما للإسماعيلى والداخلية والعمراوى للبنك الأهلى وفيوتشرأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباراة البنك الأهلى وفيوتشر والإسماعيلي والداخلية بالدورى المصرى دورى nile.. اقرأ أكثر ⮕

عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. جويتريش لقادة العالم: احذروا الوقوع في حافة الهاويةقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه حث 'جميع المسؤولين على التراجع عن حافة الهاوية' أثناء حديثه عن الصراع بين إسرائيل وغزة يوم الأحد. اقرأ أكثر ⮕

مودرن فيوتشر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايليختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل. اقرأ أكثر ⮕