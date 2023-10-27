4 طرق سهلة وفعالة لتنظيف الأوانى المحترقة.. منها الماء والخل

، هناك وصفات يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بها في المنزلقومى بمزج مقدار متساوٍ من الخل والماء في القدر أو المقلاة المحروقة. ضعي المحلول على النار واتركيه يغلي لمدة 10-15 دقيقة. سيساعد الخل في إزالة الرواسب والبقع المحروقة. ثم قومى بفرك السطح باستخدام فرشاة أو إسفنجة، ثم اشطفيه جيدًا بالماء. قومى برش مسحوق البيكنج صودا بشكل سخي على السطح المحروق، ثم رشي بعض الماء فوقه لتكوين عجينة. اتركي العجينة لبضع ساعات أو طوال الليل. بعدها، قومى بفرك السطح بإسفنجة أو فرشاة واشطفه بالماء الدافئ.

مهما كانت الطريقة التي تختاريها، يُفضل تجربتها على جزء صغير من السطح أولاً للتأكد من عدم تسببها في أي ضرر. كما يجب تجنب استخدام أدوات حادة أو خشنة التي قد تتسبب في خدش الأواني.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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