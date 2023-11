4 أيام مجنونة تحول بوصلة لاوتارو مارتينيز

وكان النجم الأرجنتيني قد وقع لأتلتيكو مدريد الإسباني حين ظهر إنتر ميلان وأقنع راسينج كلوب، ناديه السابق، ليخطف اللاعب من الروخيبلانوس. واعترف بيرو أوسيليو، في مقابلة تلفزيونية، أن مارتينيز كان قد وقع لأتلتيكو في 2018، ولكن انتهى به المطاف بالتوقيع لإنتر بعد"4 أيام مجنونة" من المفاوضات مع راسينج الأرجنتيني.

وقال أوسيليو:"قصة لاوتارو مميزة للغاية، لأنه في الواقع كان لاعبا لأتلتيكو مدريد. حين تستقل طائرة وتذهب إلى هناك للمحاولة في صفقة نسبة نجاحها 1%، تصبح عرضة للسخرية". وأضاف:"كانت 4 أيام مجنونة. كان يتبقى فقط الاتفاق مع أتلتيكو، كان هناك شرطا جزائيا، ولحسن الحظ لم يرغب لاوتارو في تطبيقه، ومن هنا نجحنا".وبعد الاتفاق على الصفقة، قدم لاوتارو مباراة للتاريخ، سجل فيها 3 أهداف وتسبب في ركلة جزاء، ما أدى إلى تعقيد العملية.خالد جاد الله: الأهلي حظه سيء والكرة عاندته أمام صن داونز.. فيديومجدي عبد الغني عن موديست: الأهلي خد «بومبة جامدة» وفيديوهاته «طلعت ذكاء اصطناعي».. فيديوشريان الحياة.. دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطيني..

