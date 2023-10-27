3000 جنيه رسميا.. أسعار الذهب تواصل الصعود اليوم السبت 28 أكتوبر

يستعرض صد البلد أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023 حيث اقترب سعر الجرام من مستويات 3000 جنيه حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2943 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى مستوى 2698 جنيها .سعر الذهب عيار 18 اليوم 2575 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 20600 جنيهسعر الذهب عالمياوارتفع الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني بنسبة 8% ليربح 150 دولارا للأونصة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط والتخوف من توسع رقعة الحرب ودخول أطراف جديدة.

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20800 جنيه سعر الجنيه الذهب في مصر اليوميقدم “ موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 اكتوبر ، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 اقرأ أكثر ⮕

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. تراجع عيار 21تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات المسائية، ونعرض لكم اسعار الذهب خلل السطور التالية اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالمياً.. والترقب الحذر يسود السوق المحليارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر ، خلال التداول على الأوقية ببورصة الذهب العالمية، وصعدت الأوقية بنحو 8 دولارات ، لتسجل 1987 دولار اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023ننشر أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية 2600 جنيها للجرام اقرأ أكثر ⮕

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبرارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، الموافق 27 أكتوبر ، مع بداية التداول على الأوقية ببورصة الذهب العالمية، وصعدت الأوقية بنحو 5 دولارات ، لتسجل 1989 دولار ، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1984 دولار . اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 فى مصرننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 أكتوبر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2520 جنيها للجرام في التداولات الفورية بالسوق اقرأ أكثر ⮕