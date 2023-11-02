30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 2 نوفمبر

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.الرئيس السيسي يوقع قانون تعديل الضريبة على الدخل

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AKHBARELYOM: 30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 1 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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AKHBARELYOM: 30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. 31 أكتوبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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AKHBARELYOM: 45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»..الأربعاء 1 نوفمبر ‎أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تن عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهو الركاب.

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YOUM7: 30 دقيقة.. الأهلى يضغط على صن داونز لتسجيل هدف التقدم.. والنتيجة 0/0مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد صن داونز، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

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