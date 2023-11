3.5 كيلو حشيش .. حبس كهربائي لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك. كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد نجحت في ضبط كهربائى وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

