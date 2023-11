3 ملايين جنيه .. عمرو أديب ومحمد رمضان وجها لوجه أمام المحكمة بعد قليل

الحكم بـ تغريم محمد رمضان في سب عمرو أديبكانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو...

وكشف أمر إحالة محمد رمضان في القضية التي حملت رقم 4246 لسنة 2022 حصر وارد مالية، تقيد الأوراق جنحة بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات، وبالمادتين رقمي 1/76،70 قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة الإعلامي عمرو أديب على حكم تغريمه ١٠ آلاف جنيه لسب وقذف الفنان محمد رمضان، كما كانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ لسنة ٢١، و المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب.

وتقدم المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، في وقت سابق، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

