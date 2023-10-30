3 كلمات تزيل الهموم و الكروبات وتغير حالك مهما كان.. ينصح بها رمضان عبد الرازق

كتب-محمد قادوس: كشفت فضيلة الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عن ثلاثة ادعية تزيل الهم وتفرج الكرب، مشيرًا إلى أن هذه الكلمات قالها النبي-صلى الله عليه وسلم-.

وقال عضو اللجنة العليا بأن الكلمة الأولى قالها النبي-صلى الله عليه وسلم-للسيدة أسماء بنت عميس، فقال النبي له يا أسماء ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، قالت نعم يا رسول الله، فقال لها قولي،" الله ربي لا أشرك به شيئا"، ناصحًا العبد عند الكرب أو في الهم أو في الغم ان يكثر من هذا الدعاء.

دعاء الهم والحزن.. كلمات تزيل الكرب وتريح البالدعاء الهم والهزن، حثنا عليه النبي الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمرنا بترديده وقت شعورنا بالهم والحزن طوال حياتنا الدنيوية. اقرأ أكثر ⮕

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