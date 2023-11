3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج ضغط الدم

طرق لوقاية منزلك من دخول حشرة البق طبيبة تكشف مرضا خطيرا ينتقل من خلال الخضراوات علاج ضغط الدمشاي ورق الزيتون تماما مثل الثوم، تعتبر أوراق شجرة الزيتون واحدة من أفضل العلاجات الطبيعية لارتفاع ضغط الدم، تحتوي على مادة البوليفينول التي تنظم ضغط الدم، دون التعرض لخطر انخفاض ضغط الدم، حتى لو تم تناولها بكميات زائدة.ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

التمرين هو وسيلة رائعة ليس فقط لتقوية الجسم بأكمله، ولكن أيضًا قلبك، يمكن للقلب القوي أن يعمل بكفاءة أكبر لضخ الدم، مما قد يؤثر على مستويات ضغط الدم المرتفعة. يجب على المرضى الذين يتطلعون إلى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو تقليل مستويات ضغط الدم المرتفعة أن يهدفوا إلى ممارسة الرياضة 4 مرات في الأسبوع لمدة 30 إلى 60 دقيقة، يجب أن تكون الأنشطة معتدلة الشدة، ويمكن أن تشمل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة، تشير الدراسات إلى أن التمارين ذات الكثافة العالية ليست أكثر فعالية في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو الحد منه مقارنة بالتمارين المعتدلة الشدة

