3 سيارات جديدة مزودة بدفع كلي للعجلات بالسوق المصري

كتب - محمد جمال: تعد أنظمة الدفع الكلي أحد الأنظمة التي تقدمها العديد من شركات السيارات بجميع أنحاء العالم ويعمل هذا النظام بالتحديد على توزيع طاقة المحرك على العجلات الأربعة كلً حسب حاجته، كما يشتمل على أجهزة استشعار دورها مراقبة سرعة العجلات لثبات السيارة بصورة أفضل وتقديم أفضل أداء على كافة الطرق. وتبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن هذه النوعية من الطرازات بالتحديد، كونها تلبي متطلبات خاصة لسائق السيارة لايجدها في غيرها من الطرازات المزودة بأنظمة أخرى.

ميتسوبيشي إكليبس حصلت أعلى فئات إكليبس كروس تجهيزا على نظام دفع كلي للعجلات مع محرك مكون من أربع أسطوانات بسعة 1500 سي سي تربو بقوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن. متر متصل بناقل حركة CVT من 8 سرعات تخيلية لتنطلق السيارة من صفر إلى 100 كم/الساعة خلال 9.3 ثوان. يبلغ سعر أعلى فئة من ميتسوبيشي إكليبس كروس بـ مليون و395 ألف جنيه. فولفو XC40 قدمت فولفو XC40 بمحرك سعته 2000 سي سي موزعة على 4 أسطوانات مع تربو يستخرج 254 حصانا من القوة و350 نيوتن.

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