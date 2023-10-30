25 عضوا بالشيوخ الأمريكى لـ'بايدن': يجب تكثيف التعاون مع مصر في ملف غزة

دعا 25 عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، ينتمون للحزب الديمقراطى المنتمى له الرئيس الأمريكي جو بايدن، البيت الأبيض إلى المزيد من العمل مع الدولة المصرية في ملف غزة، بهدف تذليل العقبات أمام وصول المزيد من المساعدات لأهالي القطاع.

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست ، فإن مجموعة أعضاء الشيوخ تضم كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، وكريس فان هولين (ديمقراطي من ‏ماريلاند)، والسيناتور جيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريجون). وقال البيت الأبيض: "لقد ناقشا أيضًا أهمية حماية أرواح ‏المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو ‏أي دولة أخرى".‏

وفي بيان أعضاء مجلس الشيوخ الـ 25، ركزوا على إدخال الوقود إلى غزة للمساعدة في ضمان ‏قدرة المستشفيات على علاج المرضى ومحطات ضخ المياه لتوفير المياه الصالحة للشرب.‏ وقال السيناتور بريان شاتز (ديمقراطي من هاواي)، الذي وقع أيضًا على البيان، إنه ‏يشعر بقلق عميق بشأن قطع الاتصالات في غزة وكتب على موقع ‏‏: "هناك بالفعل وضع إنساني ‏سيئ، بما في ذلك القرب الخطير من العمليات العسكرية بالنسبة للمدنيين وعدم كفاية كميات ‏الغذاء والماء والدواء والوقود".‏ headtopics.com

وحظي الاتصال الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن ، باهتمام الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية العالمية، حيث أشارت لمناقشة خفض التصعيد في غزة ، والذي أكد خلاله الرئيس السيسي ضرورة إقامة دولة فلسطينية ، وخفض التصعيد في قطاع غزة ، فضلاً عن ضرورة تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع.

وسلطت صحف وشبكات تليفزيون أمريكية كبري الضوء علي ما ورد في الاتصال ، من بينها شبكة سي بي اس ، واية بي سي نيوز ونيويورك تايمز ونيويورك بوست وغيرها. وفي تقرير لها، قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية الضوء على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏مع نظيرة الأمريكي جو بايدن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة ، مشيرة إلى أن الرئيسان أكدا ضرورة خفض التصعيد في القطاع ، والعمل علي منع اتساع دائرة الصراع. headtopics.com

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