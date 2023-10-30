21.3 ٪ إنخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 مقارنة بعام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2022.

وأوضحت النشرة أن إجمالى عدد حالات إصابات العمل بلغ 9857 حالة عام 2022 وبلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%. وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

كما بلغ عـدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات. وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل. headtopics.com

وأفادت النتشرة بأن مهنة الفنيين ومساعدو الإخـصائيين سجلت اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد 40 حالة بنــسبــة 4 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات.

وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل. headtopics.com

وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في ( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

«الإحصاء»: 21.3 % انخفاض في إصابات العمل عام 2022 عن العام السابقكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 ، عن إحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص «50 عامل فأكثر»والقطاع الاستثماري عام 2022. اقرأ أكثر ⮕

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