20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الإتحاد السكندرى من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوريجاءت قائمة الإتحاد السكندرى على النحو التاليخط الدفاع : هشام صلاح ، محمود شبانه ، كريم الديب ، عمرو صالح ، مصطفى إبراهيم ، إسلام أبو سليمةخط الوسط : خالد الغندور ، ناصر ناصر ، عبدالغني محمد ، بلال السيد ، عمر الوحش ، بيكالي أوبامي ، ميسي ، موروويغيب عن الإتحاد لمواجهة المقاولون العرب كل من

عمرو خليل والحبيب حسن وسيف تقا وفوزي الحناوي وأحمد غنيم وأحمد ياسين وأحمد الشيخ وهاني الطامي وفرانك الآنويدخل الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الـ9 بجدول الدورى برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد نقطتين.

20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة طلائع الجيشاستقر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد السكندري يعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوريأعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري طارق العشري، قائمة فريقه اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايليواصل نادي الإتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي الإتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل. اقرأ أكثر ⮕

المقاولون يدخل معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري فى دورى Nileيدخل اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري Nile. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد السكندري يختتم تحضيراته اليوم قبل موقعة المقاولون.. والعشري يطالب بالتصحيحيختتم فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمباراته ضد المقاولون العرب على استاد الإسكندرية غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile. اقرأ أكثر ⮕

الجهاز الطبي للاتحاد يمنح العشرى الضوء الأخضر لإشراك مابولولو أمام المقاولونمنح الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد الصاوى، طارق العشري المدير الفني الضوء الأخضر للاستعانة بالمهاجم الأنجولي مابولولو لاعب زعيم الثغر، للمشاركة في مباراة المقاولون.. اقرأ أكثر ⮕