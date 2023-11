2 نوفمبر 2023.. ارتفاع الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

وتمطر آلياته بالقذائفنشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 9:48 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 9:48 صوارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 5ر39 كوبيك ليصل إلى 2ر98 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

