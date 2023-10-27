2 طن لحوم.. الأوقاف تدعم جنوب سيناء بكميات من السلع الغذائية

افتتاح مسجد الصديق، الذي جرى إقامته على مساحة 5 آلاف متر مربع، بتكلفة 20 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة، ووزارة الأوقاف.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ان الدولة تدعم مواطني سيناء، بكافة الإمكانيات، مؤكدا ان سيناء أرض مباركة، وآمنة، وتمتلك جيش قوي نار تحرق كل معتدي. وأدان وزير الأوقاف، الإعتداء الإسرائيلي على المدنيين في فلسطين، وإصابة النساء والأطفال، مؤكدا أن سيناء مصرية، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ووطنه، ولن يتركها مهما حدث، كما أن المصريين لن يفرطوا في حبة رمل من سيناء.

وأشار إلى أنه جاري التوسع في إنشاء المساجد بجنوب سيناء، وذلك ليس في المدن فقط بل يجري أيضا داخل القرى والتجمعات البدوية، مؤكدا أن 4 مساجد بجنوب سيناء، حصلوا على شهادة الإعتماد والجودة، وهذا يعني أن مساجد جنوب سيناء ذات جودة عالية في كل شئ. headtopics.com

من جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وزارة الأوقاف دعمت المحافظة ب 2طن لحوم، جرى توزيع طن منهم على مواطني مدينة نويبع والوديان والقرى التابعة لها، وسيجري توزيع الطن الآخر على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن وزارة الأوقاف دعمت أهالي مدينة نويبع بكميات من المواد الغذائية، وتتضمن شنط من الأرز ، والسكر، و المكرونة، إضافة إلى توفير 100 بون لصرف السلع الغذائية، قيمة البون الواحد 200 جنيه. وقرر المحافظ، صرف مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه، على القائمين على مسجد الصديق، نظرا جهودهم خلال إنشاء وتجهيز وفرش المسجد. headtopics.com

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