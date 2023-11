195 قتيلا.. حصيلة ضحايا مجرزتي جباليا الأولى والثانية

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن"الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا". ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكاملمن جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينية

